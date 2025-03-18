В Сомалі підірвали кортеж президента: що відомо про наслідки (фото)

Інцидент стався поблизу президентського палацу Сомалі в Могадішо. Там пролунав вибух.

Поблизу президентського палацу у Сомалі стався вибух, імовірно, націлений на конвой президента Хасана Шейха Мохамуда. Як стало відомо згодом, вибух пролунав після того, як кортеж очільника країни виїхав з палацу і рушив в напрямку аеропорту в Могадішо.

Про це повідомляють Somali Guardian, а також eastleighvoice.co.ke.

Салафітське терористичне угруповання "Аш-Шабаб" вже взяло на себе відповідальність за підрив кортежу президента Сомалі.

Вибух у Сомалі Фото: X/Said Yusuf Warsame

"Угруповання "Аш-Шабаб" стверджує, що підірвало кортеж президента Сомалі Хасана Шейха Мохамуда одразу після того, як він виїхав з президентського палацу в аеропорт Могадішо. Є жертви", — повідомляє Somali Guardian.

У Сомалі підірвали кортеж президента Фото: скрин відео

Правоохоронці повідомили про жертви внаслідок підриву. Місце події оточили силовики.

За словами Хусейна Шейха Алі, радника з питань національної безпеки Сомалі, президент "у безпеці та зараз подорожує країною, щоб спостерігати за важливою роботою у різних регіонах.

Нагадаємо, 1 лютого збройні сили США завдали авіаударів по Сомалі. Вони обрали своєю ціллю високопоставленого організатора терактів “Ісламської держави” та інших членів цього бойового угруповання.

Читайте також: