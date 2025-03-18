Вашингтон подчеркивает, что их президент стремится к миру.

Американский президент Дональд Трамп и кремлевский "фюрер" Владимир Путин "очень хорошие друзья", сосредоточенные на поиске путей укрепления связей между США и Россией.

Такое мнение высказала глава Национальной разведки США Тулси Габбард, сообщает " ЕП ".

По ее словам, связи между Россией и США имеют "очень давние корни". Габбард отмечает, что Трамп стремится расширять отношения, сосредоточенные "вокруг мира, процветания, свободы и безопасности".

"У нас есть два лидера двух крупных стран, которые очень хорошие друзья и очень сосредоточены на том, как мы можем укрепить общие цели и общие интересы", — сказала руководитель американской Национальной разведки.

Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, о "сердечных отношениях" с "фюрером" Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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