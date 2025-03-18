Как защитить огород от тли: посадите по периметру вот это растение

Это полынь, которая быстро и безопасно поможет избавиться от тли. Если она растет у вас на огороде или в саду, ее не стоит уничтожать, она прекрасно справится с нашествием муравьев, тли и гусеницы. Ее можно посадить по периметру огорода и она будет защищать не только от вредных насекомых, но и от грызунов – мышей и кротов. К тому же, из полыни можно приготовить настой, который будет защищать овощи от насекомых-вредителей. Рассказываем, как приготовить настой из полыни от тли, какие еще средства помогут в борьбе с этими вредителями.

Какие народные средства помогут избавиться от тли

Настой из полыни. Надо взять несколько веточек обыкновенной полыни, измельчить и залить литром кипятка. Настаивать средство необходимо в течение 24 часов. Затем следует процедить настой и развести литром чистой воды. Опрыскивать овощи и кусты нужно каждые 10 дней в сухую погоду утром или вечером, когда нет солнечных лучей.

Надо взять несколько веточек обыкновенной полыни, измельчить и залить литром кипятка. Настаивать средство необходимо в течение 24 часов. Затем следует процедить настой и развести литром чистой воды. Опрыскивать овощи и кусты нужно каждые 10 дней в сухую погоду утром или вечером, когда нет солнечных лучей. Красный молотый перец. Чтобы приготовить средство от тли, нужно взять 50 грамм красного молотого перца на литр воды, хорошо размешать и дать настояться 24 часа. Затем процедите раствор и добавьте немного хозяйственного мыла. Таким раствором нужно обработать все деревья и кустарники, а также огородные культуры. Обработку лучше производить в сухую теплую погоду, в случае необходимости процедуру необходимо повторить. Такое средство поможет избавиться не только от тли, но и от муравьев.

Чтобы приготовить средство от тли, нужно взять 50 грамм красного молотого перца на литр воды, хорошо размешать и дать настояться 24 часа. Затем процедите раствор и добавьте немного хозяйственного мыла. Таким раствором нужно обработать все деревья и кустарники, а также огородные культуры. Обработку лучше производить в сухую теплую погоду, в случае необходимости процедуру необходимо повторить. Такое средство поможет избавиться не только от тли, но и от муравьев. Ботва картофеля и помидоров. С помощью ботвы пасленовых можно избавиться от тли, муравьев, гусениц, плодожорки и моли. Положите три килограмма ботвы в большую емкость, залейте 10 литрами воды и вскипятите. Затем снимите с огня, дайте остыть и процедите. Добавьте в отвар полбруска натертого хозяйственного мыла, тщательно размешайте, чтобы оно полностью растворилось. Опрыскивать овощи и кусты лучше утром или вечером в сухую погоду.

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