Добавьте в борщ этот секретный ингредиент – и он будет самым вкусным в мире

Красный борщ – это украинское национальное блюдо, которое считается самым популярным и вкусным. Поэтому у каждой хозяйки есть свои секреты приготовления, которые часто передаются из поколения в поколение.

Чтобы борщ получился фантастическим на вкус, есть секретный кулинарный трюк, которым пользовались наши бабушки – это заправка из чеснока и сала. Однако сало нужно брать старое, именно таким заправляли борщ наши предки.

Зачем заправлять борщ старым салом

Считается, что именно старое сало придает блюду насыщенный вкус и невероятный аромат. Наверное, всем известно, что по такому рецепту исконно готовили настоящий украинский борщ жители сельской местности.

Если у вас нет старого сала, это можно быстро исправить. Надо положить кусок в сухое теплое место и оставить на 3-4 недели, чтобы он пожелтел. Затем сало можно переложить в холодильник для последующего хранения.

В борщ сало нужно добавлять уже истолченным вместе с чесноком. А чтобы блюдо приобрело изысканный насыщенный вкус, профессиональные повара рекомендуют вместе с заправкой добавлять половинку натертого зеленого яблока, лучше всего брать сорт "Симиренко" или "Антоновка". Таким образом, ваш борщ превратится в настоящий кулинарный шедевр.

Следует заметить, что добавлять сало, чеснок и яблоко нужно уже в готовый борщ и дать ему настояться под закрытой крышкой 10-15 минут. Тогда блюдо получится душистым и полностью раскроет свой вкус.

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