По информации Дмитрия Пескова, разговор ожидается сегодня с 16 до 18 часов.

Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на заявление Дмитрия Пескова, что разговор с Дональдом Трампом должен состояться в 18:00 по московскому времени.

Об этом он сказал во время пресс-конференции.

"Не слушайте его, у него работа такая", – сказал Путин в ответ.

Ранее пропагандистские росСМИ со ссылкой на Дмитрия Пескова сообщили, что разговор Путина и Трампа ожидается сегодня с 16 до 18 часов (15-17 по Киеву).