Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Путін прокоментував заяву про час розмови з Трампом

Путін прокоментував заяву про час розмови з Трампом

Фото: Associated Press

За інформацією Дмитра Пєскова, розмова очікується сьогодні з 16 до 18 годин.

Російський диктатор Володимир Путін відреагував на заяву Дмитра Пєскова, що розмова з Дональдом Трампом має відбутися о 18:00 за московським часом.

Про це він сказав під час пресконференції. 

"Не слухайте його, у нього робота така", – сказав Путін у відповідь.

Раніше пропагандиські росЗМІ з посиланням на Дмитро Пєскова повідомили, що розмова Путіна і Трампа очікується сьогодні з 16 до 18 години (15-17 за Києвом).

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація