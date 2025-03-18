За інформацією Дмитра Пєскова, розмова очікується сьогодні з 16 до 18 годин.

Російський диктатор Володимир Путін відреагував на заяву Дмитра Пєскова, що розмова з Дональдом Трампом має відбутися о 18:00 за московським часом.

Про це він сказав під час пресконференції.

"Не слухайте його, у нього робота така", – сказав Путін у відповідь.

Раніше пропагандиські росЗМІ з посиланням на Дмитро Пєскова повідомили, що розмова Путіна і Трампа очікується сьогодні з 16 до 18 години (15-17 за Києвом).