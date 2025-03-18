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Стало відомо, коли відбудеться телефонна розмова Трампа та Путіна

Стало відомо, коли відбудеться телефонна розмова Трампа та Путіна

Президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін / Фото: Getty Images

Час розмови президентів не обмежений – вони говоритимуть, доки вважатимуть за потрібне.

У вівторок 18 березня, з 16:00 до 18:00 за московським часом (с 15 до 17 по Києву) президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп проведуть телефонну розмову.

Про це розповів прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков., передають росЗМІ.

"Лідери будуть говорити стільки, скільки вважатимуть за потрібне", – зазначив він.

За його словами, Фінальна домовленість щодо України потребує додаткових обговорень, оскільки існує багато аспектів, пов’язаних із подальшою нормалізацією двосторонніх відносин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Портников назвав козир у руках Трампа для тиску на Путіна.

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