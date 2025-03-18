Вибухова ніч у Росії: де працювала ППО та є постраждалі

Росіянам було вкрай неспокійно.
У Росії протягом ночі 18 березня засобами ППО знищено та перехоплено 46 безпілотників над територією РФ. Зокрема, серйозні прильоти у Бєлгородській області, там є постраждалі.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Мешканці Бєлгорода показали наслідки падіння уламків на спортивний комплекс "Бєлгород-Арєна" та торговий центр "Атлант" у місті.
"П***ец, коротше. Прямо ось тут мав пасажира забирати", - розповідає росіянин, демонструючи пожежу і стовп диму.
Внаслідок роботи славнозвісної російської ППО, попередньо, поранень зазнало двоє людей. Зокрема, 18-річному хлопцеві відірвало частину руки, через що його доправили до лікарні, стан тяжкий. Іншому постраждалому внаслідок вибуху відірвало кисть, яку виявили на місці події.
Також наслідки є в інших населених пунктах області: селі Тишанка, Червона Яруга, Нечаївка, Нова Таволжанка та на хуторі Леонівка. Там пошкоджені приватні домоволодіння та автомобілі.
За даними ворожого Міноборони, ППО "успішно збила":
- 41 БпЛА – над територією Білгородської області,
- 2 БпЛА – над територією Брянської області,
- 2 БпЛА – над територією Курської області,
- 1 БпЛА – над територією Орловської області.
Нагадаємо, в Астраханській області РФ дрони атакували паливно-енергетичний комплекс. Є наслідки.
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