Взрывная ночь в России: где работала ПВО и есть пострадавшие

Россиянам было очень неспокойно.

В России в течение ночи 18 марта средствами ПВО уничтожены и перехвачены 46 беспилотников над территорией РФ. В частности, серьезные прилеты в Белгородской области, там есть пострадавшие.

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.

Жители Белгорода показали последствия падения обломков на спортивный комплекс "Белгород-Арена" и торговый центр "Атлант" в городе.

"П***ец, короче. Прямо вот здесь должен был пассажир забирать", — рассказывает россиянин, демонстрируя пожар и столб дыма.

В результате работы знаменитой российской ПВО, предварительно, ранения получили два человека. В частности, 18-летнему парню оторвало часть руки, из-за чего его доставили в больницу, состояние тяжелое. Другому пострадавшему в результате взрыва оторвало кисть, которую обнаружили на месте происшествия.

Также последствия есть в других населенных пунктах области: селе Тишанка, Красная Яруга, Нечаевка, Новая Таволжанка и на хуторе Леоновка. Там повреждены частные домовладения и автомобили.

По данным вражеского Минобороны, ПВО "успешно сбило":

41 БпЛА – над территорией Белгородской области,

2 БпЛА – над территорией Брянской области,

2 БпЛА – над территорией Курской области,

1 БпЛА – над территорией Орловской области.

Напомним, в Астраханской области РФ дроны атаковали топливно-энергетический комплекс. Есть последствия.

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