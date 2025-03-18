Усик получил степень доктора философии, успешно защитив диссертацию

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик получил степень доктора философии по специальности "Право".

Как сообщает Tribuna.com, украинский боксер успешно защитил диссертацию в Харьковском национальном университете внутренних дел (ХНУВД).

Тема диссертации Усика – "Административно-правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта".

С октября 2021 года Усик учился в отделе аспирантуры и докторантуры в ХНУВД.

Ранее сообщалось, что Усик принял вызов на бой от Михаила Лебиги, выдвинув блогеру условие.

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