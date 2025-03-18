Разговор Трампа и Путина: что об этом известно и чего ждать

Американский президент Трамп пообщается с российским диктатором Путиным. Чего ждать Украине?
Трамп рассчитывает убедить Путина на прекращение огня, но кремлевский диктатор потребует территориальных и других уступок от Украины: мировые медиа пишут о разговоре Трампа с Путиным, который должен состояться уже в ближайшие часы. Президент США, комментируя предстоящий телефонный звонок, заявил, что настроен положительно.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Оксаны Ткаченко.
«Многие элементы будущего соглашения с Россией уже согласованы": так описывает предстоящий телефонный разговор с Владимиром Путиным в своей соцсети Дональд Трамп. Ранее в Белом доме заявляли, что президент Соединенных Штатов будет готов использовать рычаги давления на Россию, если предстоящие переговоры не оправдают ожиданий.
Сам телефонный разговор запланирован на утро по американскому времени, в Украине - это будет после обеда. Россияне будут требовать гарантий невступления Украины в НАТО. Они также уже высказались против введения в Украину миротворцев. Есть подтверждение, что будет поднята тема оккупированной россиянами ЗАЭС. Журналисты осторожно уточняют, будет ли говорить Трамп с Путиным о территориальных уступках со стороны Украины.
"Я не буду опережать эти переговоры, но могу сказать, что мы за 10 ярдов до мира, и мы никогда не были ближе к мирному соглашению, чем в этот момент. Президент и вся его команда национальной безопасности напрямую сотрудничают с президентом Зеленским и украинской командой, и это была часть обсуждения между командой президента и украинцами. Относительно того, где будут проведены эти линии или каких-либо конкретных вопросов, я не буду вдаваться в подробности с этой трибуны", - говорит Каролин Левитт, пресс-секретарь Белого дома.
Инсайтами переговоров активно пестрит американская пресса. Самые скандальные подробности появилась в издании "Семафор". Там пишут, что якобы администрация Трампа рассматривает признание Крыма российской территорией - как часть соглашения о завершении войны.
Представитель Совета нацбезопасности США Брайан Хьюз после публикации отметил, что администрация "не давала никаких таких обязательств и не будет вести эти переговоры через СМИ". Вместе с тем, ранее, напоминает издание, чиновники Трампа неоднократно говорили о необходимости территориальных уступок для завершения войны. И сам Трамп также ранее заявлял, что готов рассмотреть возможность признания Крыма частью России. Любые территориальные уступки со стороны Украины Киев отвергает как и отказ от членства в НАТО.
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