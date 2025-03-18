Розмова Трампа і Путіна: що про це відомо та чого очікувати

Трамп розраховує переконати Путіна на припинення вогню, але кремлівський диктатор вимагатиме територіальних та інших поступок від України: світові медіа пишуть про розмову Трампа з Путіним, яка має відбутися вже у найближчі години. Президент США, коментуючи майбутній телефонний дзвінок, заявив, що налаштований позитивно.

Про це йдеться у маитеріалі кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко.

"Багато елементів майбутньої угоди з Росією вже погоджено": так описує майбутню телефонну розмову із Володимиром Путіним у своїй соцмережі Дональд Трамп. Раніше у Білому домі заявляли, що президент Сполучених Штатів буде готовий використати важелі тиску на Росію, якщо майбутні переговори не виправдають очікувань.

Сама телефонна розмова запланована на ранок за американським часом, в Україні - це буде після обіду. Росіяни вимагатимуть гарантій невступу України в НАТО. Вони також вже висловилися проти введення в Україну миротворців. Є підтвердження, що буде піднята тема окупованої росіянами ЗАЕС. Журналісти обережно уточнюють, чи говоритиме Трамп з Путіним про територіальні поступки з боку України.

Президент США Дональд Трамп / Фото: Associated Press

"Я не буду випереджати ці переговори, але можу сказати, що ми за 10 ярдів до миру, і ми ніколи не були ближчими до мирної угоди, ніж у цей момент. Президент і вся його команда національної безпеки безпосередньо співпрацюють з президентом Зеленським та українською командою, і це була частина обговорення між командою президента та українцями. Щодо того, де будуть проведені ці лінії або будь-яких конкретних питань, я не буду вдаватися в подробиці з цієї трибуни", - каже Каролін Левітт, прес-секретарка Білого дому.

Інсайтами переговорів активно рясніє американська преса. Найскандальніші подробиці з'явилася у виданні "Семафор". Там пишуть, що буцімто адміністрація Трампа розглядає визнання Криму російською територією - як частину угоди про завершення війни.

Речник Ради нацбезпеки США Браян Г’юз після публікації зазначив, що адміністрація "не давала жодних таких зобов’язань і не буде вести ці переговори через ЗМІ". Разом із тим, раніше, нагадує видання, посадовці Трампа неодноразово говорили про необхідність територіальних поступок для завершення війни. І сам Трамп також раніше заявляв, що готовий розглянути можливість визнання Криму частиною Росії. Будь -які територіальні поступки з боку України Київ відкидає як і відмову від членства в НАТО.

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