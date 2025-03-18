Путін вимагає припинити постачання зброї Україні в рамках перемир’я – Bloomberg

Російський президент Володимир Путін наполягає на зупинці військової допомоги Україні як ключовій умові для погодження 30-денного перемир’я, яке обговорюється в рамках переговорів із президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з позицією Кремля.

Трамп і Путін обговорять перемир’я

Два лідери проведуть телефонну розмову у вівторок, яка розпочнеться між 16:00 та 18:00 за московським часом, повідомив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков. Основною темою буде можливе припинення вогню, яке Україна вже погодилася розглянути.

За даними джерел, Росія хоче повного припинення постачання зброї Україні, але мінімальна мета Кремля – зупинити американську військову допомогу.

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За даними високопосадовця ЄС, європейські країни не погоджуються на блокування військової допомоги Україні, оскільки це створить перевагу для РФ. Є ризик, що Росія використає перемир’я для переозброєння своїх військ, тоді як Україна залишиться без ресурсів для оборони.

США змінюють позицію щодо України

Адміністрація Трампа де-факто вже поступилася деякими російськими вимогами, включаючи:

Збереження контролю РФ над окупованими територіями України

Відмову України від курсу на вступ до НАТО

Ймовірне запровадження обмежень на армію та озброєння Києва

Це викликає занепокоєння серед європейських союзників, які побоюються, що будь-яка угода Трампа з Путіним може зробити Україну вразливою до майбутніх атак РФ.

Європа та США продовжують постачання зброї Україні

Попри переговори, Велика Британія та ЄС активізували постачання зброї Україні, щоб зміцнити оборону. Раніше адміністрація Трампа тимчасово блокувала постачання військової допомоги, намагаючись тиснути на Київ для дипломатичних поступок.

Крім припинення вогню, розмова також торкнеться Запорізької АЕС, яка перебуває під контролем російських військ. Кремль, імовірно, вимагатиме закріплення контролю РФ над станцією як частину майбутньої мирної угоди.

Раніше повідомлялось, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість офіційного визнання Криму територією Росії в рамках потенційної угоди про припинення війни в Україні.