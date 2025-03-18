Росія активізує інформаційну війну не лише проти України, а й проти Заходу – Коваленко

За його словами, РФ не здатна перемогти Україну в інформаційному полі, тому переключає свої зусилля на Захід.

Росія масштабує інформаційно-психологічні операції (ІПСО) не тільки для тиску на Україну, а й для впливу на Європу, США, Близький Схід та Азію. Головною метою Кремля стали країни НАТО, де пропаганда спрямована на розкол Євросоюзу, дискредитацію Альянсу та створення внутрішніх конфліктів.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, РФ не здатна перемогти Україну в інформаційному полі, тому переключає свої зусилля на Захід.

П’ять ключових напрямів російської інформаційної війни:

Розкол ЄС та підтримка євроскептиків. Кремль хоче посилити суперечності всередині Євросоюзу, підтримуючи політичні сили, які прагнуть націоналізації зовнішньої політики своїх країн. Мета – ослаблення ЄС, його залежність від російських ресурсів та подальший розпад Союзу.

Підрив довіри до НАТО. РФ прагне підірвати інституційну довіру до Альянсу та поширювати меседжі про "добросусідські" відносини з Москвою. Це має полегшити можливі військові сценарії РФ проти країн Балтії в найближчі 4-6 років.

Також читайте СБУ попереджає про активізацію російської пропаганди: які наративи просуває Кремль

Дискредитація України. Росія активно поширює негативні наративи про Україну, намагаючись підірвати рівень підтримки Києва з боку Європи.

Посилення політичних розколів у США. Кремль намагається загострити протиріччя в американському суспільстві та підірвати довіру до держустанов США.

Маніпуляції на Близькому Сході та в Азії. Росія просуває власний порядок денний, щоб не допустити падіння цін на енергоресурси та створювати альтернативні геополітичні союзи, протиставлені Заходу.

За словами Коваленка, заходи протидії російській пропаганді мають стати основою безпеки НАТО та європейських країн у наступні 5-10 років.

Він наголосив, що російська мілітарна пропаганда вже давно працює проти Європи та Заходу, а колективна відповідь досі недостатньо активна. За його словами, ситуація потребує більш рішучих дій.

Раніше повідомлялось, що Росія активно розширює підрозділи інформаційно-психологічних спецоперацій (ІПСО) у своїх збройних силах. Зокрема, такі спецпідрозділи вже створені в 3-й та 51-й загальновійськових арміях ЗС РФ.