Якою буде погода в Україні 19 березня: прогноз синоптикині

Завтра, 19 березня, буде прохолодно. Вночі 0,-5 градусів, вдень +3+8 градусів. А вже з 20-го березня почне теплішати.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

19-го березня подекуди ймовірні невеликі опади, вдень їх поменшає і залишаться лише на сході України, в окремих районах Одещини, Черкащини і Кропивницького. Згодом вітер також почне стихати, хоча завтра ще побуде часом рвучким.

За словами Діденко, до кінця тижня потепління охопить всю Україну. Очікується +8+14 градусів.

"У Києві найближчої ночі та завтра вранці є ймовірність невеликих опадів у вигляді мокрого снігу. Проте і той, що приперся в столицю минулої ночі, і той, що політає завтра, впевненою весняною ніжною теплою ручкою розтопиться і щезне", - констатувала синоптикиня.

Вночі 19-го березня 0-2 морозу, завтра вдень до +5 градусів, а вже 20-го березня до Києва також прийде потепління, очікується до +9, а надалі - більше.

Нагадаємо, у Карпатах 18 березня вдарив сильний мороз. Температура повітря впала до -18 градусів.

Читайте також: