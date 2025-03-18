Какая будет погода в Украине 19 марта: прогноз синоптика

Завтра, 19 марта, будет прохладно. Ночью 0,-5 градуса, днем +3+8 градусов. А уже с 20 марта начнет теплеть.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

19 марта местами возможны небольшие осадки, днем их станет меньше и останутся только на востоке Украины, в отдельных районах Одесщины, Черкасщины и Кропивницкого. Впоследствии ветер тоже начнет стихать, хотя завтра еще побудет порой порывистым.

По словам Диденко, до конца недели потепление охватит всю Украину. Ожидается +8+14 градусов.

"В Киеве в ближайшую ночь и завтра утром есть вероятность небольших осадков в виде мокрого снега. Однако и припершийся в столицу минувшей ночью и летящий завтра уверенной весенней нежной теплой ручкой растопится и исчезнет", — констатировала синоптикиня.

Ночью 19 марта 0-2 мороза, завтра днем до +5 градусов, а уже 20 марта в Киев также придет потепление, ожидается до +9, а в дальнейшем — больше.

Напомним, в Карпатах 18 марта ударил сильный мороз. Температура воздуха свалилась до -18 градусов.

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