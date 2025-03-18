В Карпатах ударил сильный мороз: какая температура воздуха

В горах облачно с прояснениями.

В Карпатах 18 марта ударил сильный мороз. Температура воздуха свалилась до -18 градусов.

Об этом сообщают горные спасатели Прикарпатья.

"По состоянию на 09:00, 18.03.2025 на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 10 м/с, температура воздуха -18°С", — отмечается в сообщении.

Напомним, в Киеве приспустили самый большой флаг Украины, расположенный на Печерских холмах. Причиной такого решения стало ухудшение погодных условий. В столице ожидается сильный ветер и ненастье, поэтому, чтобы предотвратить по

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