У Карпатах вдарив сильний мороз: яка температура повітря

У горах хмарно з проясненнями.
У Карпатах 18 березня вдарив сильний мороз. Температура повітря впала до -18 градусів.
Про це повідомляють гірські рятувальники Прикарпаття.
"Станом на 09:00, 18.03.2025 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями. Вітер північно-східний 10 м/с., температура повітря -18°С", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві приспустили найбільший прапор України, розташований на Печерських пагорбах. Причиною такого рішення стало погіршення погодних умов. У столиці очікується сильний вітер та негода, тому, щоб запобігти по
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