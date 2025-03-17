Неожиданный прогноз погоды на 18 марта: синоптик рассказала, чего ждать

В Украине 18 марта ожидается один из самых холодных дней на этой неделе. Ночь будет морозной, с температурами от -1 до -6 градусов, а на западе страны температура может снизиться даже до -8 градусов. Немного теплее будет на юге и юго-востоке, где температура будет колебаться в пределах 0+3 градуса.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Telegram.

Днем температура не поднимется выше +2+5 градусов, поэтому теплые куртки и шапки будут обязательными. Кроме того, сильный северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду, будет значительно снижать чувство тепла, делая день еще более некомфортным.

Что касается осадков, то в Киеве и большинстве центральных областей будет сухо. В Сумской области возможен снег, а на юго-западе, в Крыму и Приазовье — дождь. Ночью в Киеве температура упадет до -3-5 градусов, а днем термометр покажет всего +2+4 градуса.

Этот день, без сомнения, не будет комфортным, поэтому не забывайте одеваться тепло во избежание простуд. Впрочем, уже в среду температура начнет подниматься, и с 20 марта в Украине наконец-то наступит настоящее весеннее тепло.

Напомним, ранее метеоролог рассказала о том, каким будет лето 2025 года.

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