Чоловік на Донечинні споював та ґвалтував підлітків: що з ним буде

Чоловік вже був судимий за сексуальне насильство, зберігання наркотиків і викрадення людини.

У 2024 році чоловік вишукував у Краматорському районі, що на Донеччині, підлітків, котрі перебували у скрутному матеріальному становищі та вчиняв над ними сексуальне насильство.

Про це повідомили у прокуратурі Донеччини.

"Він заманив до оселі хлопця та схилив його до вживання алкогольних напоїв, а коли той знепритомнів, зґвалтував. Під час вчинення неправомірних дій насильник здійснював фотографування на мобільний телефон", — зазначили у прокуратурі.

Через деякий час аналогічним чином він спробував вчинити дії сексуального характеру ще з однією дитиною.

"Згодом громадянин знову запросив до себе в гості двох підлітків, де, використовуючи їх уразливий стан, займався розпустою", — зауважили у прокуратурі.

Наразі прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно уродженця Костянтинівки. Йому інкриміновано зґвалтування, розбещення неповнолітніх та зберігання дитячої порнографії.

За клопотанням прокурора він чекатиме на вирок суду під вартою. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Нагадаємо, СБУ затримала ще двох російських агентів на Донеччині. Вони наводили російські удари на Слов'янськ та Краматорськ.

Читайте також: