Зеленський про План перемоги і НАТО: "більшість на нашому боці"

Як наголосив президент, "якщо ми не отримаємо запрошення до НАТО, моральний дух впаде".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що більшість партнерів підтримують його. Водночас на інших потрібно тиснути.

Про це глава держави сказав у інтерв’ю Financial Times.

Як заявив Зеленський, попри те, що усі члени НАТО погодилися з тим, що Україна перебуває на "незворотному шляху" до членства, США та Німеччина виступають проти офіційного запрошення до приєднання через страх ескалації конфлікту з Росією.

За словами президента, деякі посадовці у приватних розмовах припускали, що вступ України до Альянсу може бути використаний як розмінна монета в будь-яких переговорах з РФ. Однак Зеленський зазначив, що це підніме моральний дух українців, зокрема військових.

"Запрошення означає ще один крок до НАТО, а це означає, що їхні діти не загинуть. Ніколи, тому що ми будемо членом НАТО. Якщо ми не отримаємо запрошення до НАТО, моральний дух впаде", – наголосив глава держави.

Він також порівняв дебати щодо членства в Альянсі з попередніми дискусіями щодо надання Україні комплексів Patriot або винищувачів F-16, де західні столиці сппершу відмовлялися, а потім повільно дійшли згоди та погодилися.

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Зеленський зазначив, що війна не закінчиться, допоки президент Росії Володимир Путін не відчує, що повинен закінчити її, а він розуміє лише силу.

"Це залежить не від Росії, а від волі наших партнерів. Більшість на нашому боці. Але ми повинні тиснути на інших", – додав президент України.

До слова, 17 жовтня Зеленський представив План перемоги на засіданні Європейської ради. Він також заявив, що Україна готує Формулу миру, яка містить усі аспекти відновлення миру.

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