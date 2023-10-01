Як знищити дротяників на городі: всі дієві способи

Що таке дротяники та яка від них шкода

Дротяника можна легко візрізнити від інших шкідників за зовнішнім виглядом. Це личинка жука-ковалика з жорстким як дріт тілом та лискучою поверхнею. Найбільшу шкоду він завдає картоплі, хоча не такий відомий як колорадський жук. Виявити його складніше, ніж колорадського жука, тому що він живе і шкодить під землею.

Дротяник не лише шкодять бульбам картоплі, вони знищують насіння, сходи, коріння й навіть стебла рослин.

Як виглядає дротяник

Дротяник в картоплі

Довжиною він може бути від 1 до 5 см, від темно-бурого до жовтого кольору. Розчавити дротяника практично неможливо. Цикл розвитку жука довгий - у перший рік личинка харчується підземною частиною рослини, найбільше шкоди дротяник приносить на другому році життя. На четвертому році утворюється лялечка, а з неї навесні жук-ковалик.

Як знищити дротяника

Механічні засоби боротьби з дротяником

Зараз, восени потрібно глибоко перекопати ґрунт, а відвальна оранка ґрунту перед першими морозами знизить кількість дротяників на половину, а то і більше.

Весною також потрібно перекопати ґрунт з ретельним знищенням личинок, лялечок і жуків-лускунів.

У міжрядді картоплі, квасолі і гороху висівати сидерати, що відлякують дротяників - це гірчиця, люпин, люцерну, а також чорнобривці, фацелію.

Чого боїться дротяник: чим полити, обробити личинку

Розкислити ґрунт за допомогою вапна, що не лише знищить значну кількість личинок, а й, як відомо, покращить структуру ґрунту. Крім вапна, можна вносити раз на 3-4 роки золу, крейду, доломітове борошно.

Найкращий рослинний засіб від дротяників – настій чистотілу, яким поливають ґрунт на ділянці.

Міжряддя посипають деревною золою, і від цього личинки жука-ковалика гинуть

Ефективно проти дротяників та корисним для рослин буде внесення в ґрунт азотних добрив, що містять амоній, чи полив аміачною водою. Разом зі знищенням личинок, такий спосіб підживить коренеплоди азотом.

Дієвим засобом є мелена яєчна шкаралупа, яку розсипають по всій ділянці.

Захистити картоплю від дротяників допоможе обробка ямок перед посадкою розчином марганцівки. Потрібно розчинити 5 г марганцівки у 10 л води та полити цим розчином з розрахунку півлітра на ямку. Але потрібно бути обережним, у кислому ґрунті розчин може спалити коріння, тому замість обробки ямок розчином марганцівки покладіть у ямку жменю лушпиння цибулі.

Ефективним способом боротьби з дротяником є обробка поверхні ділянки кухонною сіллю, але це часто робити не можна, десь раз на 7 років.

Полити настоєм із кропиви, чистотілу, кульбаби або мати-й-мачухи.

Приманки від дротяників

Знищити личинки допоможуть приманки та пастки.

Викопайте неглибоку ямку, покладіть туди шматочки морквини й буряка та чим-небудь накрийте. Можна використовувати півлітрові банки - наповніть їх шматочками коренеплодів, накрийте та вкопайте їх в ґрунт по вінця на кожен квадратний метр по одній. Через 2-3 дні витягніть банки з землі та знищте наявних там личинок.

Восени розкладають на ділянці шматки гною, пучки соломи, які з першими морозами збирають разом із личинками й знищують.

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