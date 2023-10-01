Як знищити дротяників на городі: всі дієві способи

Яку шкоду приносить дротяник, чим поливати, посипати ділянку, щоб врятуватися від шкідників, робимо пастки від личинки
Що таке дротяники та яка від них шкода
Дротяника можна легко візрізнити від інших шкідників за зовнішнім виглядом. Це личинка жука-ковалика з жорстким як дріт тілом та лискучою поверхнею. Найбільшу шкоду він завдає картоплі, хоча не такий відомий як колорадський жук. Виявити його складніше, ніж колорадського жука, тому що він живе і шкодить під землею.
Дротяник не лише шкодять бульбам картоплі, вони знищують насіння, сходи, коріння й навіть стебла рослин.
Як виглядає дротяник
Довжиною він може бути від 1 до 5 см, від темно-бурого до жовтого кольору. Розчавити дротяника практично неможливо. Цикл розвитку жука довгий - у перший рік личинка харчується підземною частиною рослини, найбільше шкоди дротяник приносить на другому році життя. На четвертому році утворюється лялечка, а з неї навесні жук-ковалик.
Як знищити дротяника
Механічні засоби боротьби з дротяником
- Зараз, восени потрібно глибоко перекопати ґрунт, а відвальна оранка ґрунту перед першими морозами знизить кількість дротяників на половину, а то і більше.
- Весною також потрібно перекопати ґрунт з ретельним знищенням личинок, лялечок і жуків-лускунів.
- У міжрядді картоплі, квасолі і гороху висівати сидерати, що відлякують дротяників - це гірчиця, люпин, люцерну, а також чорнобривці, фацелію.
Чого боїться дротяник: чим полити, обробити личинку
- Розкислити ґрунт за допомогою вапна, що не лише знищить значну кількість личинок, а й, як відомо, покращить структуру ґрунту. Крім вапна, можна вносити раз на 3-4 роки золу, крейду, доломітове борошно.
- Найкращий рослинний засіб від дротяників – настій чистотілу, яким поливають ґрунт на ділянці.
- Міжряддя посипають деревною золою, і від цього личинки жука-ковалика гинуть
- Ефективно проти дротяників та корисним для рослин буде внесення в ґрунт азотних добрив, що містять амоній, чи полив аміачною водою. Разом зі знищенням личинок, такий спосіб підживить коренеплоди азотом.
- Дієвим засобом є мелена яєчна шкаралупа, яку розсипають по всій ділянці.
- Захистити картоплю від дротяників допоможе обробка ямок перед посадкою розчином марганцівки. Потрібно розчинити 5 г марганцівки у 10 л води та полити цим розчином з розрахунку півлітра на ямку. Але потрібно бути обережним, у кислому ґрунті розчин може спалити коріння, тому замість обробки ямок розчином марганцівки покладіть у ямку жменю лушпиння цибулі.
- Ефективним способом боротьби з дротяником є обробка поверхні ділянки кухонною сіллю, але це часто робити не можна, десь раз на 7 років.
- Полити настоєм із кропиви, чистотілу, кульбаби або мати-й-мачухи.
Приманки від дротяників
Знищити личинки допоможуть приманки та пастки.
- Викопайте неглибоку ямку, покладіть туди шматочки морквини й буряка та чим-небудь накрийте. Можна використовувати півлітрові банки - наповніть їх шматочками коренеплодів, накрийте та вкопайте їх в ґрунт по вінця на кожен квадратний метр по одній. Через 2-3 дні витягніть банки з землі та знищте наявних там личинок.
- Восени розкладають на ділянці шматки гною, пучки соломи, які з першими морозами збирають разом із личинками й знищують.
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