Почему люди начинают заниматься спортом и бросают

Многие люди с энтузиазмом начинают заниматься спортом, но быстро теряют мотивацию и бросают тренировки. Что стоит за этим явлением и как его избежать?

Ответы на эти вопросы дает Максим Приходько — чемпион Европы по бодибилдингу 2019 года, тренер чемпионов, профессиональный боксер, генеральный секретарь Национальной федерации бодибилдинга.

Причины потери мотивации

Бодибилдинг — это не только физические результаты, но и преодоление внутренних барьеров. Наш мозг стремится избегать новых и сложных задач, требующих значительных усилий. Изменения в образе жизни и тренировки могут восприниматься как угроза, ведущая к отговоркам: "У меня нет времени", "Я устаю", "Я имею не такой красивый вид, как другие", или "У меня болит спина/суставы". Это только оправдания, скрывающие истинные причины.

Первая причина – нереалистические ожидания. Люди часто надеются, что через месяц-два у них должны появиться очень заметные результаты – потеря веса, видимое появление мышц и рельефность. И когда не видят быстрого результата, "сдуваются" в своей мотивации. Это некий эффект "желания решить сложные вопросы простыми действиями".

Вторая причина – недостаток мотивации. Сначала мы хотим быть здоровыми и красивыми, но когда оказывается, что достижение этих целей требует усилий, мы можем отказаться, думая, что это не стоит того или что спорт может нанести вред. Это и есть та же реакция нашего мозга избегать напряжений. Ибо перед началом принятия решения ходить в спортзал, мы не поработали над своей настоящей мотивацией.

Третья причина – отсутствие самодисциплины. Спорт требует смены распорядка дня и отказа от других занятий. Люди, которые не могут преодолеть себя и выработать новые привычки, часто быстро бросают занятия.

Как сделать спорт приятным

Чтобы занятия спортом стали приятными для мозга и тела, нужно придерживаться нескольких принципов:

1. Постепенность: начинайте с легких упражнений и постепенно увеличивайте нагрузку. Не пытайтесь сразу повторить результаты опытных спортсменов. Ставьте маленькие цели и отмечайте каждый достигнутый результат. Это повысит мотивацию и поможет сформировать привычку заниматься спортом.

2. Выбирать то, что вам нравится: выбирайте упражнения, которые вам нравятся. Наслаждение тренировками поможет поддерживать интерес.

3. Регулярность: определите конкретные дни и время для тренировок, и строго соблюдайте их. Регулярность поможет мозгу привыкнуть к новому.

Как найти правильную мотивацию

Мотивация может приходить из разных источников. Можно использовать метод "разделения цели на этапы" — это когда вы определяете, чего хотите (например, нарастить мышцы или похудеть) и разделяете это на маленькие достижения (например, сначала уменьшить вес на 1 кг или сделать бицепсы немного выразительнее). Когда будете видеть этот прогресс, ваша мотивация будет получать подкормки.

Хороший вариант – тренироваться вместе с родными или друзьями – так вам будет стыдно "филонить" и вы будете поддерживать мотивацию друг друга. Также во время занятий слушайте любимую музыку, аудиокниги или интервью интересных людей. И обязательно награждайте себя за достигнутые результаты. Это создаст положительные ассоциации с физической активностью.

Преодоление трудностей в спорте делает нас сильнее не только физически, но и психологически. Победа над трудностями в спорте поможет вам справиться с вызовами и в других областях жизни.

Читайте также: