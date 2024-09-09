Чому люди починають займатися спортом і кидають

Багато людей з ентузіазмом починають займатися спортом, але швидко втрачають мотивацію і припиняють тренування. Що стоїть за цим явищем та як його уникнути?

Відповіді на ці запитання дає Максим Приходько – чемпіон Європи з бодибілдингу 2019 року, тренер чемпіонів, професійний боксер, генеральний секретар Національної федерації бодибілдингу.

Причини втрати мотивації

Бодибілдинг – це не лише про фізичні результати, але й про подолання внутрішніх бар'єрів. Наш мозок прагне уникати нових і складних завдань, які потребують значних зусиль. Зміни в способі життя та тренування можуть сприйматися як загроза, що веде до відмовок: "У мене немає часу", "Я втомлююся", "Я маю не такий гарний вигляд, як інші", або "У мене болить спина / суглоби". Це лише виправдання, які приховують справжні причини.

Перша причина – нереалістичні очікування. Люди часто сподіваються, що за місяць-два у них мають з’явитися дуже помітні результати – втрата ваги, видима поява м’язів і рельєфність. І коли вони не бачать швидкого результату, "здуваються" у своїй мотивації. Це такий собі ефект "бажання розв'язати складні питання простими діями".

Друга причина – нестача мотивації. Спочатку ми хочемо бути здоровими та гарними, але коли виявляється, що досягнення цих цілей вимагає зусиль, ми можемо відмовитися, думаючи, що це не варто того або що спорт може завдати шкоди. Це і є та сама реакція нашого мозку уникати напружень, бо перед ухваленням рішення ходити до спортзалу ми не попрацювали над своєю справжньою мотивацією.

Третя причина –​​​​​​​ відсутність самодисципліни. Спорт потребує зміни розпорядку дня та відмови від інших занять. Люди, які не можуть перебороти себе і виробити нові звички, часто швидко кидають заняття.

Як зробити спорт приємним

Щоб заняття спортом стали приємними для мозку й тіла, потрібно дотримуватися кількох принципів:

1. Поступовість: починайте з легких вправ і поступово збільшуйте навантаження. Не намагайтеся одразу повторити результати досвідчених спортсменів. Ставте маленькі цілі і зазначайте кожен досягнутий результат. Це підвищить мотивацію та допоможе сформувати звичку займатися спортом.

2. Інтерес: вибирайте вправи, які вам подобаються. Насолода від тренувань допоможе підтримувати інтерес.

3. Регулярність: визначте конкретні дні та час для тренувань і суворо їх дотримуйтеся. Регулярність допоможе мозку звикнути до нового.

Як знайти правильну мотивацію

Мотивація може приходити з різних джерел. Можна використовувати метод "розділення мети на етапи" – це коли ви визначаєте, чого хочете (наприклад, наростити м’язи або схуднути), і розділяєте це на маленькі досягнення (наприклад, спочатку зменшити вагу на 1 кг або зробити біцепси трохи виразнішими). Коли будете бачити цей прогрес, ваша мотивація отримуватиме підживлення.

Гарний варіант – тренуватися разом з рідними або друзями – так вам буде соромно "філонити" і ви підтримуватимете мотивацію одне одного. Також під час занять слухайте улюблену музику, аудіокнижки або інтерв’ю цікавих людей. І обов’язково нагороджуйте себе за досягнуті результати. Це створить позитивні асоціації з фізичною активністю.

Подолання труднощів у спорті робить нас сильнішими не лише фізично, але й психологічно, а також допомогає впоратися з викликами в інших сферах життя.

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