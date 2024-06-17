Топ-6 способів легко скинути вагу: поради експертки

Якщо ви набрали кілька кілограм, найгірше та найнудніше, що можна зробити – сісти на жорстку дієту, яка змусить вас почуватися ще гірше та ще більш нещасними.

Якщо до дієти та жорстких обмежень ще додати "каральний" спорт, можна впасти у прірву депресії та самоцькування. Для читачів DailyMail фітнес-експертка та нутриціологиня Karen Austin запропонувала кілька найбільш безболісних і ефективних порад для тих, хто любить їжу, але ненавидить фізичні вправи.

Їжте у правильному порядку

Скорочення крохмалистих вуглеводів завжди прискорить втрату ваги, але не треба повністю від них відмовлятися. Якщо ви збираєтеся пообідати, вам не обов’язково їсти незаправлений салат. Можете замовити собі стейк, чипси та шпинат, головне — їжте це в правильному порядку.

Спочатку з’їжте весь білок, наприклад, м’ясо, курку, рибу або тофу, далі — клітковину, тобто овочі. Не поспішайте і їжте все повільно. Потім починайте куштувати крохмалисті чипси або пюре. Скоріш за все, оскільки білки набагато ситніші за вуглеводи, ви зрозумієте, що вже ситі та зовсім не хочете більше їсти або, принаймні, з’їсте набагато менше.

Дотримуйтесь цього правила і вдома, навіть якщо готуєте для родини.

Пийте воду з улюбленої багаторазової пляшки

Багаторазові пляшки з водою стали справжнім модним аксесуаром. Багато людей не виходять без них з дому. Але пляшка принесе вам користь лише в тому разі, якщо ви стабільно будете наповнювати її після того, як випили. Випили все на роботі, на прогулянці – треба все поновити. Останні досліди показують, що майже 2/3 людей перебувають у постійному зневодненні, а це може бути однією з причин переїдання.

Експертка каже, що 37% населення настільки ослабили свій механізм розуміння спраги, що помилково сприймають її за відчуття голоду. Люди думають, що вода їх не наситить, але дослідження, проведене Вашингтонським університетом, показало, що велика склянка води вгамовує опівнічні напади голоду у 100% тих, хто дотримується дієти. Навіть легке зневоднення сповільнить ваш метаболізм, тому візьміть за звичку випивати один літр води на кожні 22 кг ваги.

Щоб запобігти переїданню, можна випивати близько пів літра води одразу перед їжею.

Келих червоного один раз на тиждень

Майже всі дієти повністю забороняють алкоголь, а це автоматично робить бокал просекко максимально бажаним і спокусливим. Отже, експертка радить дозволити собі бокал вина один раз на тиждень, щоб ваші оптимізм і настрій підвищилися.

Така хитрість може зіграти вам на руку, адже ви не зірветеся і залишитесь у межах своїх калорій. Не варто забувати, що алкоголь дуже калорійний і за можливості обирайте низькокалорійні алкогольні коктейлі.

Якщо ви полюбляєте джин або горілку, обмежтеся однією порцією. Якщо вам подобається вино, то в червоному зазвичай менше цукру, якщо вам подобається біле вино, то краще оберіть сухе. Якщо ви розумієте, що вечір затягується, а пити вже не варто, можете додати до вина газовану воду або лід.

Топ-6 способів легко скинути вагу / Фото: Credits

Обирайте класичний і старомодний американо

Кава – це смачно і багато хто не уявляє свій ранок без філіжанки улюбленого напою. І більш ніж половина поціновувачів кави віддають перевагу різним кавовим напоям з молоком, а це не дуже добре, якщо ви хочете скинути зайву вагу, адже молоко у каві – збільшення його калорійності. Краще повністю від нього відмовитись, обираючи класичний американо чи еспресо, або замінити знежиреним або рослинним молоком.

Експертка каже, що великий лате може містити до 150 калорій — якщо ви вип’єте два таких на день, то це те саме, що з'їсти паличку Twix. А от якщо випити чорну каву з невеликим додаванням молока – це може бути близько 25 калорій. Різниця відчутна!

Коротка активність замість довгого тренування

Від однієї думки про 40 хвилин бігу вас кидає в холодний піт? Експертка пропонує робити короткі, швидкі спортивні підходи — перед телевізором, наприклад.

Назвемо їх "спортивним перекусом" — короткострокова активність протягом дня, коли маєте час. Такі вправи ідеально підійдуть тим, хто не в захваті від вуличних пробіжок чи тренувань у спортзалі. Коротка, приємна та проста активність, що пробудить і змусить працювати ваш метаболізм. Все, що потрібно, — це дві-три хвилини мікровибухів високоінтенсивних вправ у швидкому темпі.

Трохи активності – менше калорійності

Термогенез поза фізичними вправами (NEAT) – це енергія, яку витрачає людина на все, що робить, окрім сну, їжі чи спортивних вправ. Отже, навіть без фізичних вправ, але зі збільшенням буденної активності, можна прискорити метаболізм до 20%, а це — автоматичне спалення калорій.

Тож, якщо ви відкладали на потім домашнє прибирання, садівництво, звичайну прогулянку — настав час зайнятися цим. Літні вечори значно полегшують активізацію цього виду діяльності. Ходіть пішки з або на роботу, не користуйтесь ліфтом або ескалатором, намагайтеся кожного дня проходити щонайменше 10 тис. кроків, адже це буде близько 400 спалених калорій. Це не означає, що треба находити їх за один раз, але намагайтеся зробити максимум.

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