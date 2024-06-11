Топ-6 низькокалорійних та смачних алкогольних літніх коктейлів

Літо – час відпочинку, коли собі можна дозволити трохи більше, ніж завжди і це також стосується смачних коктейлів, але бажано, щоб вони не збивали графік нашої дієти й ідеально його доповнювали.

Якщо ви стежите за своїм раціоном, дотримуєтесь здорового харчування й інколи полюбляєте розслабитись, але без шкоди для здоров’я, то такі низькокалорійні коктейлі саме для вас. З ними ви отримаєте смакове задоволення не зруйнувавши власних цілей щодо здорового та красивого тіла.

Певні класичні коктейлі мають менший вміст цукру, але звичайно можна змінити інгредієнти, щоб зменшити кількість калорій без втрати смаку. Однак, важливо пам'ятати, що алкогольні коктейлі варто споживати у помірних кількостях, оскільки будь-який алкоголь має вплив на наше здоров'я.

Інтернет-портал WomanAndHome розповідає про низькокалорійні коктейлі, які легко можна зробити вдома і вони смакуватимуть на домашній вечірці, пікніку чи просто якщо ви будете лежати та насолоджуватись ними коло річки чи басейну.

Горілка з содовою

Класична содова - це мінеральна вода або просто вода з газом. Класичне поєднання про яке ми часто чули з фільмів, та варто звернути увагу, що це зовсім несолодкий напій, до якого можна додати скибочку лимона чи лайма для краси.

Приблизна калорійність: 95 ккал з однієї порції горілки (44 мл)

Мохіто

Класичний мохіто не є оптимальним вибором низькокалорійного коктейлю через високий вміст цукру та рому, що роблять його калорійність приблизно 240 ккал. Проте, це можна виправити. Просто візьміть трохи рому з соком лайма, додайте м'яту та додайте Sprite Zero Sugar.

Приблизна калорійність: 79 ккал з однієї порції рому (44 мл)

Джин-тонік

Чудовий вибір, якщо ви не знаєте або сумніваєтесь, що замовити. Єдине що, замініть звичайний тонік не дієтичний.

Приблизна калорійність: 64 ккал з однієї порції джину (44 мл)

Кривава Мері

Це, певно, один із найвідоміших коктейлів. Якщо ви дивились фільми 90-х, то в них часто недільний ранок головних героїв починався саме з нього. Хоча насправді, цей низькокалорійний коктейль підходить для вживання і в інший час. Класична Мері – це порція горілки, 170 мл томатного соку, чайна ложка лимонного соку, трохи солі та перцю, дві-три краплі Табаско і селера (можна без).

Приблизна калорійність: 134 ккал з однієї порції горілки (44 мл)

Кривава Мері / Фото: Credits

Текіла санрайз

Ідеальний коктейль для літнього дня. Хоча, аби зменшити його калорійність, можна внести певні зміни. Змішайте одну порцію текіли, 1/3 склянки свіжого апельсинового соку та 44 мл сиропу "Гренадину". Прикрасити коктейль можна скибочкою апельсина або коктейльною вишнею.

Приблизна калорійність: 157 ккал з однієї порції текіли (44 мл)

Мартіні

Улюблений коктейль Джеймса Бонда, як то кажуть – класика жанру. Змішайте порцію горілки з 29 мл вермуту, додайте одну чи дві оливки. Краще використовувати класичній мартіні, адже в інших його варіація більша калорійність.

Приблизна калорійність: 120 ккал з однієї порції горілки (44 мл)

Дієтолог Elisa Gomez de Bonilla каже, що вживаючи коктейлі ми зазвичай враховуємо калорійність алкоголю, але не варто забувати про додаткові інгредієнти. Наприклад Пінья Колада може містити до 490 ккал через вершки та сироп. Більшість основ для коктейлів, таких як джин, горілка, ром, віскі чи текіла, містять не менше 100 ккал на порцію, але різні лікери, як от Tia Maria або Baileys, додадуть вашому коктейлю ще 170 ккал на порцію через вміст цукру та вершків.

Як знизити калорії? Замініть звичайні газовані напої на такі ж, але без цукру, використовуйте сік та мінеральну воду. Якщо вам треба вершки, то використовуйте ті, у яких менша кількість жиру. Використовуйте м’яту та лайм, щоб додати смаку й уникайте калорійних лікерів, солодких сиропів та інших ароматизаторів.

Низькокалорійні та смачні літні коктейлі / Фото: Credits

До речі, якщо ви не хочете вживати алкоголь, то можна використати безалкогольні джин, віскі та ром. Їх можна знайти на полицях супермаркету. Алкоголь може уповільнити здатність організму спалювати жир, тому якщо ви розумієте, що на вас очікує довга вечірка, оберіть варіант безалкогольної основи. Печінка відповідає за обробку та зберігання жиру, вуглеводів і білків, перетворюючи їх на енергію. Але алкоголь не може зберігатися в організмі, тому його печінка обробляє в першу чергу, а це може сповільнити метаболізм.

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