Цікавий рецепт "Кривавої Мері"

Спробуйте зробити популярний коктейль за цим дещо складнішим рецептом.
На сторінці crowded_kitchen показали як приготувати смачну та ароматну "Криваву Мері", з якою захочеться починати день і совість буде мовчати. Оскільки "Кривава Мері" виготовлена на основі овочів, важливо використовувати найкращі та найсвіжіші сезонні продукти для створення відмінного смаку.
Інгредієнти
- Стиглий помідор (великий)
- 1 шт.
- Огірок
- 1 шт.
- Селера
- 1 стебло
- Лимон (невеликий лимон, нарізаний кружальцями)
- 1 шт.
- Перець (розрізаний навпіл)
- 1 шт.
- Окріп
- 1/4 склянки
- Перець горошком
- 1 ч. л
- Насіння селери
- 1 ч. л
- Горілка
- Томатний сік (домашній)
- Лимонний сік
- 1 ст.л
- Соус Табаско
- Вустерський соус
Приготування:
- Додайте всі інгредієнти у велику (1 л) банку та залийте горілкою, переконавшись, що всі інгредієнти занурені у неї;
- Дайте настоятися в прохолодному темному місці 2-5 днів, за кімнатної температури;
- Потім процідіть овочі;
- Додайте помідори в блендер і зробіть пюре;
- Процідіть пюре через марлю, щоб видалити насіння та макуху;
- І знову додайте томатний сік у горілку.
Для Мері:
- Додайте у шейкер лід, томатний сік, настояну горілку, краплю Вустерського соусу та соусу Табаско, лимонний сік та, за бажанням, 1 ст. л соку солоного огірка;
- Змішайте все до однорідності;
- Процідіть у склянку з льодом і додайте гарніри за бажанням.
Порада:
Ви можете зберігати таку настояну горілку в холодильнику або при кімнатній температурі, адже спирт запобігає появі цвілі.
Повірте, такої смачної "Кривавої Мері" ви ще точно не куштували!
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