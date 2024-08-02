Цікавий рецепт "Кривавої Мері"

Спробуйте зробити популярний коктейль за цим дещо складнішим рецептом.

На сторінці crowded_kitchen показали як приготувати смачну та ароматну "Криваву Мері", з якою захочеться починати день і совість буде мовчати. Оскільки "Кривава Мері" виготовлена на основі овочів, важливо використовувати найкращі та найсвіжіші сезонні продукти для створення відмінного смаку.

Інгредієнти Стиглий помідор (великий) 1 шт. Огірок 1 шт. Селера 1 стебло Лимон (невеликий лимон, нарізаний кружальцями) 1 шт. Перець (розрізаний навпіл) 1 шт. Окріп 1/4 склянки Перець горошком 1 ч. л Насіння селери 1 ч. л Горілка Томатний сік (домашній) Лимонний сік 1 ст.л Соус Табаско Вустерський соус

Приготування:

Додайте всі інгредієнти у велику (1 л) банку та залийте горілкою, переконавшись, що всі інгредієнти занурені у неї;

Дайте настоятися в прохолодному темному місці 2-5 днів, за кімнатної температури;

Потім процідіть овочі;

Додайте помідори в блендер і зробіть пюре;

Процідіть пюре через марлю, щоб видалити насіння та макуху;

І знову додайте томатний сік у горілку.

Для Мері:

Додайте у шейкер лід, томатний сік, настояну горілку, краплю Вустерського соусу та соусу Табаско, лимонний сік та, за бажанням, 1 ст. л соку солоного огірка;

Змішайте все до однорідності;

Процідіть у склянку з льодом і додайте гарніри за бажанням.

Порада:

Ви можете зберігати таку настояну горілку в холодильнику або при кімнатній температурі, адже спирт запобігає появі цвілі.

Повірте, такої смачної "Кривавої Мері" ви ще точно не куштували!

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