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Цікавий рецепт "Кривавої Мері"

Цікавий рецепт "Кривавої Мері"

Коктейль "Кривава Мері" / Фото: Credits

Спробуйте зробити популярний коктейль за цим дещо складнішим рецептом.

На сторінці crowded_kitchen показали як приготувати смачну та ароматну "Криваву Мері", з якою захочеться починати день і совість буде мовчати. Оскільки "Кривава Мері" виготовлена на основі овочів, важливо використовувати найкращі та найсвіжіші сезонні продукти для створення відмінного смаку.

Інгредієнти

Стиглий помідор (великий)
1 шт.
Огірок
1 шт.
Селера
1 стебло
Лимон (невеликий лимон, нарізаний кружальцями)
1 шт.
Перець (розрізаний навпіл)
1 шт.
Окріп
1/4 склянки
Перець горошком
1 ч. л
Насіння селери
1 ч. л
Горілка
Томатний сік (домашній)
Лимонний сік
1 ст.л
Соус Табаско
Вустерський соус

Приготування:

  • Додайте всі інгредієнти у велику (1 л) банку та залийте горілкою, переконавшись, що всі інгредієнти занурені у неї;
  • Дайте настоятися в прохолодному темному місці 2-5 днів, за кімнатної температури;
  • Потім процідіть овочі;
  • Додайте помідори в блендер і зробіть пюре;
  • Процідіть пюре через марлю, щоб видалити насіння та макуху;
  • І знову додайте томатний сік у горілку.

Для Мері:

  • Додайте у шейкер лід, томатний сік, настояну горілку, краплю Вустерського соусу та соусу Табаско, лимонний сік та, за бажанням, 1 ст. л соку солоного огірка;
  • Змішайте все до однорідності;
  • Процідіть у склянку з льодом і додайте гарніри за бажанням.

Порада:

Ви можете зберігати таку настояну горілку в холодильнику або при кімнатній температурі, адже спирт запобігає появі цвілі.

Повірте, такої смачної "Кривавої Мері" ви ще точно не куштували!

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