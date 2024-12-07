Стало відомо, де просунулись російські окупанти — Deep State (мапа)

Cитуація навколо селища Велика Новосілка Волноваського району Донецької області продовжує загострюватися.

Про це повідомили аналітики моніторингового каналу Deep State.

"Нещодавно ворог окупував село Благодатне, чим буквально вирівняв східну частину Великої Новосілки (ВН) аж до Роздольного. Перші спроби залетіти в Новий Комар, де проходить остання логістика до ВН хоч і мали успіх, але ненадовго, адже Сили оборони провели зачистку села і вибили звідти окупантів. Але штурми на цьому не припиняються і невеликі групи піхоти все ж пробують підбиратися до села", — йдеться у повідомленні.

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Підібравшись до східних околиць Великої Новосілки, противник, за даними Deep State, почав активізацію південніше від селища, а саме з місця, де починав — Времівський виступ. В той час, коли вдалося окупувати Рівнопіль і просунутися в районі Новодарівки, кацапам все ніяк не давалася Макарівка, яка по сей день залишається під контролем українських військових. Лобові атаки піхотою, часто на мотоциклах, були безуспішними, тож вони взялися заходити селу в тил і перерізати горизонтально, через Благодатне, виступ. Втрата Сторожового стане ключем окупації Макарівки, але сподіваємося, командування прийме всі необхідні рішення, які відповідають обстановці.

"Сьогодні активність ворога фіксувалася між Рівнополем та Макарівкою, а місцями вже за Макарівкою на захід від села. В штурмових діях брали участь як піхота, так і техніка. Сили Оборони, в свою чергу, робили все можливе, щоб не дати ворогу просунутися і здійснювали ураження, де успішно знищували техніку. Але тиск не припиняється і як він закінчиться — невідомо. Південна частина Великої Новосілки це черговий напрямок на селище, звідки кацапи зможуть здійснювати штурм", — повідомили аналітики.

Варто зазначити, що на вже зайнятій місцевості прямо біля Великої Новосілки, московити беруться закопуватися, будувати передові інженерно-фортифікаційні споруди і закріплятися. Ці місця вони насичують піхотою, яка без перестану продовжує штурмувати позиції Сил Оборони.

Нагадаємо, як заявив військовослужбовець 109-го батальйону ЗСУ Єгор Фірсов, Україна може втратити ще п'ять міст у Донецькій області.

Бійці 48 ОШБ витіснили ворога з села Новий Комар на Донеччині – DeepState

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