“Історичний день”: Макрон прокоментував зустріч із Трампом та Зеленським

Французький лідер закликав продовжувати спільні зусилля заради миру.
Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та обраним президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася перед урочистостями з нагоди відкриття відновленого собору Паризької богоматері.
Про це він написав у повідомленні в мережі Х.
"США, Україна та Франція. Разом у цей історичний день", - написав він.
Французький лідер закликав продовжувати спільно працювати над поверненням миру.
"Давайте продовжувати наші спільні зусилля заради миру та безпеки”, - йдеться у дописі Макрона.
Раніше президент України Володимир Зеленський назвав свою зустріч із обраним президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном хорошою та продуктивною. За словами українського лідера, і він, і його співрозмовники прагнуть завершити цю війну "якнайшвидше та справедливо".
Нагадаємо, у суботу, 7 грудня, у Парижі відбулася тристороння зустріч президента Франції Еммануеля Макрона, президента України Володимира Зеленського та обраного президента США Дональда Трампа.
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