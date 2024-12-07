“Історичний день”: Макрон прокоментував зустріч із Трампом та Зеленським

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та обраним президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася перед урочистостями з нагоди відкриття відновленого собору Паризької богоматері.

Про це він написав у повідомленні в мережі Х.

"США, Україна та Франція. Разом у цей історичний день", - написав він.

Французький лідер закликав продовжувати спільно працювати над поверненням миру.

Також читайте Зустріч Зеленського і Трампа у Парижі тривала 35 хвилин: що відомо

"Давайте продовжувати наші спільні зусилля заради миру та безпеки”, - йдеться у дописі Макрона.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав свою зустріч із обраним президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном хорошою та продуктивною. За словами українського лідера, і він, і його співрозмовники прагнуть завершити цю війну "якнайшвидше та справедливо".

Нагадаємо, у суботу, 7 грудня, у Парижі відбулася тристороння зустріч президента Франції Еммануеля Макрона, президента України Володимира Зеленського та обраного президента США Дональда Трампа.

Читайте також: