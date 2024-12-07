"Исторический день": Макрон прокомментировал встречу с Трампом и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась перед торжествами по случаю открытия восстановленного собора Парижской Богоматери.

Об этом он написал в сообщении в сети X.

"США, Украина и Франция. Вместе в этот исторический день", — написал он.

Французский лидер призвал продолжать совместно работать над возвращением мира.

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"Давайте продолжать наши совместные усилия ради мира и безопасности", — говорится в сообщении Макрона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал свою встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном хорошей и продуктивной. По словам украинского лидера, и он, и его собеседники стремятся завершить эту войну "быстрее и справедливее".

Напомним, в субботу, 7 декабря, в Париже состоялась трехсторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона, президента Украины Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа.

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