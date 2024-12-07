Трамп, Макрон и Зеленский встретились в Париже

Перед началом трехсторонней встречи французский президент встретился с Дональдом Трампом.

В субботу, 7 декабря, в Париже состоялась трехсторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона, президента Украины Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщил французский телеканал BFMTV.

Перед началом трехсторонней встречи французский президент встретился с Дональдом Трампом.

По прибытии Дональд Трамп обменялся теплыми объятиями и несколькими рукопожатиями с Эммануэлем Макроном на лестнице президентского дворца.

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После этого лидеры сделали несколько заявлений для печати.

"Это большая честь для французского народа приветствовать вас через пять лет после того, как вы впервые были здесь", – сказал Эммануэль Макрон Дональду Трампу.

"Для меня честь быть здесь", — ответил Дональд Трамп, подчеркнув свои "прекрасные отношения" с президентом Франции.

Избранный президент США намекнул на возможную тему переговоров с французским лидером.

"Мы достигали большого успеха, работая вместе в обороне и нападении. Кажется, мир сейчас немного сходит с ума, поэтому мы будем говорить об этом", — сказал он.

Вскоре к французскому и американскому лидерам присоединился президент Украины Владимир Зеленский.

В общей сложности встреча длилась около получаса.

После разговора Макрон провел Зеленского и Трампа по лестнице Елисейского дворца к их автомобилям.

Лидеры пожали друг другу руки и уехали, не предоставив комментарии прессе относительно того, как прошла встреча.

Напомним, накануне, 6 декабря, стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом, которые в субботу, 7 декабря, будут находиться в Париже по случаю церемонии открытия Собора Парижской Богоматери.

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