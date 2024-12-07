Трамп, Макрон и Зеленский встретились в Париже

Перед началом трехсторонней встречи французский президент встретился с Дональдом Трампом.
В субботу, 7 декабря, в Париже состоялась трехсторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона, президента Украины Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщил французский телеканал BFMTV.
Перед началом трехсторонней встречи французский президент встретился с Дональдом Трампом.
По прибытии Дональд Трамп обменялся теплыми объятиями и несколькими рукопожатиями с Эммануэлем Макроном на лестнице президентского дворца.
После этого лидеры сделали несколько заявлений для печати.
"Это большая честь для французского народа приветствовать вас через пять лет после того, как вы впервые были здесь", – сказал Эммануэль Макрон Дональду Трампу.
"Для меня честь быть здесь", — ответил Дональд Трамп, подчеркнув свои "прекрасные отношения" с президентом Франции.
Избранный президент США намекнул на возможную тему переговоров с французским лидером.
"Мы достигали большого успеха, работая вместе в обороне и нападении. Кажется, мир сейчас немного сходит с ума, поэтому мы будем говорить об этом", — сказал он.
Вскоре к французскому и американскому лидерам присоединился президент Украины Владимир Зеленский.
В общей сложности встреча длилась около получаса.
После разговора Макрон провел Зеленского и Трампа по лестнице Елисейского дворца к их автомобилям.
Лидеры пожали друг другу руки и уехали, не предоставив комментарии прессе относительно того, как прошла встреча.
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