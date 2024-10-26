В Курській області українські піхотинці та десантники за підтримки танків М-1 створили в околицях Зеленого Шляху "дорогу смерті" для російських військ, зокрема, для російської 155-ї бригади морської піхоти.

Про це пише аналітик Forbes Девід Акс.

"Квартет українських формувань - 36-та бригада морської піхоти, 47-та механізована бригада та 82-га і 95-та десантно-штурмові бригади - перетворили коротку ділянку шосе в Курській області Росії на "дорогу смерті", - йдеться у статті.

Десантникам 95-ї повітряно-штурмової бригади вдалося розбити групу росіян, знищивши три російські БТРи і вбивши 30 росіян.

"Українські сили увійшли до Зеленого Шляху з півдня колоною танків Т-64 і БТР М-113, і підривали російські машини на ходу, а також атакували із заходу, убивши сімох саперів 155-ї морської піхотної бригади", - зазначає Акс.

Аналітики виявили щонайменше 17 знищених російських броньованих вантажівок, БТРів і танків у районі Зеленого Шляху.

Тоді як Сили оборони, схоже, не втратили жодної одиниці бронетехніки у своїх недавніх контратаках,.

Попри це, російські війська з дня данень очікують підкріплення з партії північнокорейських солдатів.

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