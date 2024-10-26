Зеленський гнівно відреагував на масовану атаку РФ по Україні (фото)

Президент наголосив, що ворожа атака ще раз доводить, що не розмовами може бути зупинена агресія, а тільки рішучими діями на захист держави і народу.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану російську атаку по кількох областях, внаслідок якої загиблі, поранені та численні руйнування.

Свою заяву глава держави опублікував у Мережі.

"Після всього, сказаного в Казані, російські вбивці повернулись до своєї звичної справи. І це ще раз доводить, що не розмовами може бути зупинена агресія, а тільки рішучими діями на захист держави і народу, проти яких розв’язана війна", – наголосив Зеленський.

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Він зазначив, що за минулий вечір і ніч російські війська завдали ударів по Києву, Дніпру, Сумщині, Хмельниччині та інших регіонах України. Так, у Дніпрі було пошкоджено одну з найважливіших лікарень України – лікарню імені Мечникова – та звичайні житлові будинки. Троє людей загинули, і серед них дитина.

"В Києві цей російський удар забрав життя дівчинки – їй було лише 14 років. Мої співчуття рідним та близьким. Багато поранених від цих ударів. Усім їм надано необхідну допомогу", – заявив президент.

Він акцентував, що вже третій рік триває ця війна, яка має лише одного винуватця – Москву.

"Саме тому потрібен такий тиск на агресора, який здатен змусити його до припинення терору і війни. Надійні мир та безпека здобуваються лише завдяки силі та рішучості", – резюмував Зеленський.

Наслідки влучання по багатоповерхівці в Києві під час атаки 25 жовтня / Фото: ДСНС Києва

Наслідки влучання по багатоповерхівці в Києві під час атаки 25 жовтня / Фото: ДСНС Києва

Наслідки атаки на Дніпро в ніч проти 26 жовтня / Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Наслідки атаки на Дніпро в ніч проти 26 жовтня / Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Наслідки атаки на Дніпро в ніч проти 26 жовтня / Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Нагадаємо, кількість постраждалих у Дніпрі внаслідок ракетного удару зросла до 20. Четверо з постраждалих – діти.

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