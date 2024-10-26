"Шахеди" атакували Житомирщину: що пошкоджено (фото)

Через ворожу атаку виникла пожежа в господарській будівлі.

Російські війська атакували Житомирську область безпілотниками "Шахед" у ніч проти 26 жовтня.

Про це повідомили очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко та ДСНС України.

Під час ворожої атаки на Житомирщині уламками дронів було пошкоджено господарську будівлю. Там виникла пожежа, яку ліквідували надзвичайники.

Минулося без загиблих і поранених.

"Дякуємо силам ППО та рятувальникам за ефективну роботу", – зазначив Бунечко.

Своєю чергою в ДСНС також заявили, що під ранок на Житомирщині ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожої атаки. Рятувальники також опублікувала фото.

Наслідки атаки дронами на Житомирську область / Фото: ДСНС України у Telegram

Нагадаємо, в ніч проти 26 жовтня російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками. У низці регіонів пролунали вибухи.

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