На Сумщині пролунало 153 вибухи

Протягом минулої доби загарбники здійснили 47 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 153 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська громади.

Краснопільська громада: здійснено скидання вибухових пристроїв з БпЛА (12 вибухів), обстріли FPV-дронами (12 вибухів).

Есманьська громада: ворог бив з мінометів (8 вибухів), FPV-дронами (7 вибухів).

Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (28 вибухів), КАБ (7 вибухів).

Великописарівська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.

Новослобідська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА (1 вибух), обстріл FPV-дронами (6 вибухів).

Середино-Будська громада: 5 мін скинув ворог на територію громади.

Хотінська громада: зафіксовано мінометні обстріли (18 вибухів).

Шалигинська громада: ворог бив з мінометів (12 вибухів), артилерії (5 вибухів), скинув вибухові пристрої з БпЛА (1 вибух), здійснив обстріл FPV-дроном (1 вибух).

Свеська громада: здійснено артилерійський обстріл (1 вибух).

Білопільська громада: завдано обстріли FPV-дронами (8 вибухів), артилерійський обстріл (1 вибух).

Миропільська громада: росіяни вдарили з артилерії (15 вибухів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в п'ятницю, 25 жовтня, російська терористична армія завдала ракетного удару по Дніпру.

Крім того, ми раніше інформували, що у Києві внаслідок удару російського БпЛА загинула одна дитина.

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