Астрологічний прогноз на 26 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна рада дня: день, коли – незважаючи на вихідний – можна розпочинати реалізацію важливих проектів у всіх сферах життя, не виключаючи професійну.

Символ дня: Гора.

Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливе каміння дня: нефрит, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: область пахв.

Хвороби дня: небезпека хвороб, що розпочалися цього дня, полягає у ймовірних ускладненнях – уникнути їх можна, вчасно звернувшись до лікаря.

Харчування дня: необхідно максимально скоротити вживання, замінивши напої соковитими фруктами, а від перших страв взагалі краще відмовитися.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки -перукарню треба йти тільки у разі конче необхідності.

Дачні роботи дня: день сприятливий для облагородження дачної ділянки.

Магія та містика дня: можна ворожити на кохану людину та щастя в особистому житті.

Сни дня: сни нинішньої ночі допомагають визначити існуючу в людини внутрішню проблему і підказують, як моно її вирішити.

Табу дня: привести в порядок будинок, треба дати спокій шафам – велика ймовірність у запалі прибирання викинути потрібні речі.

Цитата дня: «Звичайна людина не стурбована протягом часу, людина таланту відома їм(Артур Шопенгауер).

Читайте також: