Астрологический прогноз на 26 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда – несмотря на выходной – можно приступать к реализации важных проектов во всех сферах жизни, не исключая профессиональную.
Символ дня: гора.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: нефрит, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: область подмышек.
Болезни дня: опасность болезней, начавшихся в этот день, состоит в вероятных осложнениях – избежать их можно, вовремя обратившись к врачу.
Питание дня: необходимо максимально сократить употреблении, заменив напитки сочными фруктами, а от первых блюд и вовсе лучше отказаться.
Стрижка дня: не лучший день для стрижки – в парикмахерскую нужно идти только в случае крайней необходимости.
Дачные работы дня: день благоприятен для облагораживания дачного участка.
Магия и мистика дня: можно гадать на любимого человека и счастье в личной жизни.
Сны дня: сны нынешней ночи помогают определить существующую у человека внутреннюю проблему и подсказывают, каким образом моно ее решить.
Табу дня: приводя в порядок дом, нужно оставить в покое шкафы – велика вероятность в пылу уборки выбросить нужные вещи.
Цитата дня: "Обычный человек не обеспокоен течением времени, человек таланта ведом им" (Артур Шопенгауэр).
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