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Астрологический прогноз на 26 октября

Астрологический прогноз на 26 октября

Гора - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда – несмотря на выходной – можно приступать к реализации важных проектов во всех сферах жизни, не исключая профессиональную. 

Символ дня: гора. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: желтый. 

Счастливые камни дня: нефрит, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: область подмышек.

Болезни дня: опасность болезней, начавшихся в этот день, состоит в вероятных осложнениях – избежать их можно, вовремя обратившись к врачу. 

Питание дня: необходимо максимально сократить употреблении, заменив напитки сочными фруктами, а от первых блюд и вовсе лучше отказаться. 

Стрижка дня: не лучший день для стрижкив парикмахерскую нужно идти только в случае крайней необходимости. 

Дачные работы дня: день благоприятен для облагораживания дачного участка. 

Магия и мистика дня: можно гадать на любимого человека и счастье в личной жизни. 

Сны дня: сны нынешней ночи помогают определить существующую у человека внутреннюю проблему и подсказывают, каким образом моно ее решить. 

Табу дня: приводя в порядок дом, нужно оставить в покое шкафы – велика вероятность в пылу уборки выбросить нужные вещи. 

Цитата дня: "Обычный человек не обеспокоен течением времени, человек таланта ведом им" (Артур Шопенгауэр). 

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