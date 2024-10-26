Астрологический прогноз на 26 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда – несмотря на выходной – можно приступать к реализации важных проектов во всех сферах жизни, не исключая профессиональную.

Символ дня: гора.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: нефрит, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: область подмышек.

Болезни дня: опасность болезней, начавшихся в этот день, состоит в вероятных осложнениях – избежать их можно, вовремя обратившись к врачу.

Питание дня: необходимо максимально сократить употреблении, заменив напитки сочными фруктами, а от первых блюд и вовсе лучше отказаться.

Стрижка дня: не лучший день для стрижки – в парикмахерскую нужно идти только в случае крайней необходимости.

Дачные работы дня: день благоприятен для облагораживания дачного участка.

Магия и мистика дня: можно гадать на любимого человека и счастье в личной жизни.

Сны дня: сны нынешней ночи помогают определить существующую у человека внутреннюю проблему и подсказывают, каким образом моно ее решить.

Табу дня: приводя в порядок дом, нужно оставить в покое шкафы – велика вероятность в пылу уборки выбросить нужные вещи.

Цитата дня: "Обычный человек не обеспокоен течением времени, человек таланта ведом им" (Артур Шопенгауэр).

Читайте также: