У США заявили, що не беруть участі в атаці Ізраїлю на Іран

У адміністрації президента Джо Байдена заявили, що розуміють, що Ізраїль завдає ударів по військових обʼєктах Ірану.

Військові Сполучених Штатів не були залучені до операції сил оборони Ізраїлю, які завдали низки ударів по обʼєктах на території Ірану.

Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт, інформує CNN.

"Ми розуміємо, що Ізраїль завдає цілеспрямованих ударів по військових цілях в Ірані задля самооборони, а також у відповідь на атаку балістичними ракетами Ірану проти Ізраїлю 1 жовтня", - сказав він.

Представник Білого дому також зазначив, що США не беруть участі у даній операції Ізраїля та рекомендував звернутись до ізраїльського уряду з приводу деталей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Армії оборони Ізраїля заявили про завдавання ударів по військових обʼєктах на території Ірану.

Крім того, ми раніше інформували, що Байден відправляє до Ізраїлю передову протиракетну систему і американські війська.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.