"Шахеды" атаковали Житомирщину: что повреждено (фото)

Из-за вражеской атаки возник пожар в хозяйственном здании.
Российские войска атаковали Житомирскую область беспилотниками "Шахед" в ночь на 26 октября.
Об этом сообщили глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко и ГСЧС Украины.
Во время вражеской атаки на Житомирщине обломками дронов было повреждено хозяйственное здание. Там возник пожар, который ликвидировали чрезвычайники.
Обошлось без погибших и раненых.
"Спасибо силам ПВО и спасателям за эффективную работу", — отметил Бунечко.
В свою очередь в ГСЧС также заявили, что под утро на Житомирщине ликвидировали пожар, возникший вследствие вражеской атаки. Спасатели также опубликовали фото.
Напомним, в ночь на 26 октября российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками. В ряде регионов раздались взрывы.
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