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"Шахеды" атаковали Житомирщину: что повреждено (фото)

"Шахеды" атаковали Житомирщину: что повреждено (фото)

Последствия атаки дронами на Житомирскую область / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Из-за вражеской атаки возник пожар в хозяйственном здании.

Российские войска атаковали Житомирскую область беспилотниками "Шахед" в ночь на 26 октября.

Об этом сообщили глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко и ГСЧС Украины.

Во время вражеской атаки на Житомирщине обломками дронов было повреждено хозяйственное здание. Там возник пожар, который ликвидировали чрезвычайники.

Обошлось без погибших и раненых.

"Спасибо силам ПВО и спасателям за эффективную работу", — отметил Бунечко.

В свою очередь в ГСЧС также заявили, что под утро на Житомирщине ликвидировали пожар, возникший вследствие вражеской атаки. Спасатели также опубликовали фото.

Последствия атаки дронами на Житомирскую область / © ГСЧС Украины в Telegram
Последствия атаки дронами на Житомирскую область / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Напомним, в ночь на 26 октября российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками. В ряде регионов раздались взрывы.

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