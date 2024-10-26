У США відреагували на удар по багатоповерхівці в Києві

Бріджит Брінк наголосила, що Росія має бути притягнута до відповідальності.

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російську атаку дронами по Києву, один з яких влучив у багатоповерхівку.

Свою заяву дипломатка опублікувала в Мережі.

Брінк наголосила, що Росія щоночі запускає по Україні ударні безпілотники і ракети, чиїми цілями часто стають цивільні об’єкти.

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"Сьогодні вночі внаслідок російської атаки загорілась житлова багатоповерхівка в Києві. Росія має бути притягнута до відповідальності", – наголосила пані посол.

Нагадаємо, російські війська атакували Київ ввечері 25 жовтня та в ніч проти 26 жовтня. Один дрон влучив у багатоповерхівку в Солом'янському районі. Внаслідок удару загинула дівчинка 2009 року народження.

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