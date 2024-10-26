В США отреагировали на удар по многоэтажке в Киеве

Бриджит Бринк подчеркнула, что Россия должна быть привлечена к ответственности.
Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российскую атаку дронами по Киеву, один из которых попал в многоэтажку.
Свое заявление дипломат опубликовала в Сети.
Бринк подчеркнула, что Россия каждую ночь запускает по Украине ударные беспилотники и ракеты, чьими целями часто становятся гражданские объекты.
"Сегодня ночью в результате российской атаки загорелась жилая многоэтажка в Киеве. Россия должна быть привлечена к ответственности", — подчеркнула посол.
Напомним, российские войска атаковали Киев вечером 25 октября и в ночь на 26 октября. Один дрон попал в многоэтажку в Соломенском районе. В результате удара погибла девочка 2009 года рождения.
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