В США отреагировали на удар по многоэтажке в Киеве

Бриджит Бринк подчеркнула, что Россия должна быть привлечена к ответственности.

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российскую атаку дронами по Киеву, один из которых попал в многоэтажку.

Свое заявление дипломат опубликовала в Сети.

Бринк подчеркнула, что Россия каждую ночь запускает по Украине ударные беспилотники и ракеты, чьими целями часто становятся гражданские объекты.

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"Сегодня ночью в результате российской атаки загорелась жилая многоэтажка в Киеве. Россия должна быть привлечена к ответственности", — подчеркнула посол.

Напомним, российские войска атаковали Киев вечером 25 октября и в ночь на 26 октября. Один дрон попал в многоэтажку в Соломенском районе. В результате удара погибла девочка 2009 года рождения.

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