Украина получит кредит в $50 миллиардов: страны G7 озвучили детали

Кредит будет выплачиваться через серию двусторонних ссуд.

Украина получит кредит в 50 миллиардов долларов от замороженных активов российского центрального банка.

Об этом говорится в совместном заявлении стран G7.

Отмечается, что выплаты Украине начнут еще до конца этого года.

"Данные кредиты будут обслуживаться и погашаться за счет будущих потоков чрезвычайных доходов, полученных за счет иммобилизации российских суверенных активов", — говорится в сообщении.

Кредиты будут выплачиваться через серию двусторонних ссуд, начиная с 1 декабря и до конца 2027 года "частями, которые будут отражать срочные потребности Украины в финансировании".

" США заявили, что предоставят $20 млрд, еще один кредит в размере 20 миллиардов долларов поступит от ЕС, а остальные 10 миллиардов долларов распределят между Канадой, Великобританией и Японией", — говорится в сообщении.

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