Смертельний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла (фото)

Внаслідок атаки загинули дві жінки і 14-річна дівчинка.

Кількість постраждалих у Дніпрі внаслідок ракетного удару зросла до 20. Четверо з постраждалих – діти.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вже 20 постраждалих у Дніпрі. Серед них діти: дівчата 8 та 16 років й двоє 17-річних хлопців", – йдеться в заяві.

Лисак зазначив, що було пошкоджені лише цивільні об'єкти.

На місці працюють рятувальники, медики, поліцейські, комунальники, благодійники.

За даними Офісу генпрокурора, внаслідок атаки по Дніпру загинули дві жінки і 14-річна дівчинка.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Руйнування у Дніпрі внаслідок атаки в ніч проти 26 жовтня / Скриншот з відео від Дніпропетровської ОВА

Руйнування у Дніпрі внаслідок атаки в ніч проти 26 жовтня / Скриншот з відео від Дніпропетровської ОВА

Руйнування у Дніпрі внаслідок атаки в ніч проти 26 жовтня / Скриншот з відео від Дніпропетровської ОВА

Наслідки ракетного удару по Дніпру / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Наслідки ракетного удару по Дніпру / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Наслідки ракетного удару по Дніпру / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Наслідки ракетного удару по Дніпру / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Нагадаємо, росіяни завдали ракетного удару по Дніпру в ніч проти 26 жовтня. Загинули троє людей і спершу було відомо про 19 постраждалих. У місті знищений житловий будинок, пошкоджені 13 багатоквартирних та 2 приватні будинки, 30 авто.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини на 10:00 26 жовтня. Удар балістикою по Дніпру: є загибліІ! В Україні не вистачає кадрів!

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