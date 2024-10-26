Смертельний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла (фото)

Внаслідок атаки загинули дві жінки і 14-річна дівчинка.
Кількість постраждалих у Дніпрі внаслідок ракетного удару зросла до 20. Четверо з постраждалих – діти.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вже 20 постраждалих у Дніпрі. Серед них діти: дівчата 8 та 16 років й двоє 17-річних хлопців", – йдеться в заяві.
Лисак зазначив, що було пошкоджені лише цивільні об'єкти.
На місці працюють рятувальники, медики, поліцейські, комунальники, благодійники.
За даними Офісу генпрокурора, внаслідок атаки по Дніпру загинули дві жінки і 14-річна дівчинка.
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Нагадаємо, росіяни завдали ракетного удару по Дніпру в ніч проти 26 жовтня. Загинули троє людей і спершу було відомо про 19 постраждалих. У місті знищений житловий будинок, пошкоджені 13 багатоквартирних та 2 приватні будинки, 30 авто.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини на 10:00 26 жовтня. Удар балістикою по Дніпру: є загибліІ! В Україні не вистачає кадрів!
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