Скільки дітей загинуло в Україні через війну: нові дані

Цієї ночі росіяни знову атакували Україну.

Внаслідок російської збройної агресії в Україні загинуло 583 дитини та понад 1655 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

"Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 595, Харківській - 454, Дніпропетровській - 183, Херсонській - 181, Київській - 133, Запорізькій - 145", - йдеться в повідомленні.



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25 жовтня внаслідок атаки ворожих БпЛА на м. Київ загинула 14-річна дівчинка.

25 жовтня внаслідок обстрілу армією рф м. Дніпро загинула 14-річна дівчинка. Поранено 4 дітей: 2 хлопчика та 2 дівчинки.

25 жовтня через скидання військовими рф вибухового предмету на цивільний автомобіль в Херсонському районі Херсонської області був травмований 11-річний хлопчик.

Нагадаємо, у Київській області внаслідок російської атаки БпЛА у Бориспільському районі одна людина загинула, серед постраждалих є дитина.

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