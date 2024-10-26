Польша изменила требования к документам для въезда детей из Украины

Украинцам объяснили процедуру пересечения границы с несовершеннолетними детьми, имеющими временное убежище в Польше (PESEL UKR).

Об этом сообщило издание Yavp.pl.

В результате войны многие украинские семьи были вынуждены покинуть страну и найти временное убежище в соседних государствах, в частности в Польше. Для тех, кто получил статус временной защиты (PESEL UKR) в Польше, важным становится вопрос пересечения границы с несовершеннолетними детьми.

Для украинцев с временным убежищем в Польше (PESEL UKR) при пересечении границы нужны два документа: электронный сертификат Diia.pl в мобильном приложении mObywatel и действующий загранпаспорт. Эти документы позволяют не только пересечь границу Польши, но и перемещаться по странам Шенгенской зоны.

Бумажная справка о присвоении номера PESEL UKR, полученная в польской администрации, не действительна для пересечения границы, поскольку пограничники не признают ее как основание для въезда. Загрузить программу могут только совершеннолетние лица (18+) и несовершеннолетние дети от 13 до 18 лет.

Отец или правовой попечитель ребенка до 13 лет, который оформлял PESEL UKR, должен внести информацию о ребенке в свой профиль в Diia.pl. Если он уже получил карту обихода, электронный сертификат становится неактивным как для него, так и для ребенка. Подробная инструкция, как это сделать здесь.

В случае, если электронный сертификат Diia.pl стал неактивным, один из родителей или опекунов ребенка может получить карту быта для ребенка на основании воссоединения семьи, согласно статье 42 пункта 13 Специального Закона от 12 марта 2022 г. "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом". Это обеспечит законное основание для въезда ребенка в Польшу.

Граждане, подавшие заявку на карту быта, но еще не получившие пластиковый документ, могут в любой момент потерять статус PESEL UKR. Это приведет к потере права на въезд в Польшу по электронному сертификату Diia.pl. Такое может произойти из-за того, что отмена временного убежища (PESEL UKR) происходит в день принятия положительного решения о предоставлении разрешения на пребывание в Польше, а не в момент получения пластиковой карты быта, подтверждающей это разрешение. Отделы по делам иностранцев воеводских управлений не сообщают о дате принятия решения.

Также если ребенок будет пересекать границу из Польши в Украину или из Украины в Польшу в сопровождении других взрослых (родственников или знакомых), то этим сопровождающим нужно иметь нотариально оформленное разрешение на выезд ребенка за границу от обоих родителей или каждого из них отдельно.

Напомним, Польша предлагает Германии лишить украинских беженцев финансовых выплат.

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