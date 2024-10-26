Стоит ли добавлять лед в горшок с орхидеями: опытные цветоводы поделились интересным лайфхаком

Опытные цветоводы советуют класть в горшок с орхидеей кусок льда. Что это дает?
В первую очередь, говорят эксперты, таким образом происходит полив растения. Лед медленно тает и постепенно увлажняет субстрат в горшке. Как результат, нет переувлажнения, а это значит, что корни не будут гнить.
Дополнительно специалисты рекомендуют замораживать не только обычную воду, но и жидкие удобрения. Например, тот же раствор янтарной кислоты или настой с чесноком. Готовая подкормка всегда будет у вас под рукой и полезные вещества будут вноситься в субстрат постепенно, что улучшит состояние самого растения.
Конечно, лед, как и холодная вода или холод, является своеобразным стимулятором для орхидеи, получающей от них стресс. При этом лед не столь серьезный метод, а более щадящий. Как известно, именно стресс стимулирует растение выпустить новые цветоносы и пышно цвести.
Действительно, уже давно было замечено, что попавшие в стрессовую ситуацию орхидеи лучше растут и выглядят более здоровыми. Поэтому лед действительно будет провоцировать формирование новых бутонов.
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