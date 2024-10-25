В одной области Украины усиливают мобилизацию

В Черниговской области принимаются меры по усилению мобилизации. Они будут продолжаться до победы Украины.

Об этом начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил на брифинге, сообщает "Суспильне Чернигов".

Чаус сказал, что недоволен уровнем мобилизации в области.

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"На сегодняшний день я не доволен уровнем мобилизации и мы принимаем меры по ее увеличению", – заявил глава Черниговской ОВА.

По его словам, усиленные мобилизационные мероприятия будут проходить до победы Украины.

"Мы должны сделать все, чтобы, во-первых, дать возможность отдохнуть тем нашим подразделениям, которые уже долго воюют в самой активной фазе. Во-вторых, – чтобы враг видел, что у нас есть армия, которая готова и будет давать отпор", – объяснил Чаус.

Кстати, эксперты рассказали ТСН.ua, какими могут быть ближайшие сценарии мобилизации в Украине.

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