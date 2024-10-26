Ольга Фреймут подурачилась с сыном и дочерью на ферме с тыквами в Великобритании

Украинская телеведущая Ольга Фреймут насмешила забавными снимками со своими младшими детьми.

Так, семья звезды накануне Хеллоуина посетила тематический парк в Англии с самыми главными атрибутами этого праздника – тыквами. Во дворе располагалось немало декораций, так что Ольга с 8-летним сыном Валерием и 7-летней дочерью Евдокией не сдержались и наделали фото.

Снимки получились довольно оригинальными. В частности, Фреймут попозировала сидя на земле возле садовой тачки с тыквами. В то же время ее дети использовали тачку, как средство для передвижения и покатались в ней по фотозоне.

"Иногда, чтобы смеяться, нужно упасть", — написала ведущая.

Ольга Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут с детьми / Фото: instagram.com/freimutolia

Кроме того, дополняли атмосферу праздника специальные зоны с огнем, которые позволяли поджарить маршмелоу. Так что сын и дочь Фреймут охотно присоединились к такого рода развлечениям вместе со своими сверстниками.

Ольга Фреймут с детьми / Фото: instagram.com/freimutolia

На следующий день Валерий и Евдокия направились в школу. Однако для уроков они выбрали образы с элементами вышивки. В частности, сын знаменитости примерял вышитую рубашку и костюм, а дочь – платье-вышиванку с поясом, которое дополнила вплетенными в волосы красными лентами.

Ольга Фреймут с сыном и дочерью / Фото: instagram.com/freimutolia

Напомним, недавно Ольга Фреймут похвасталась литературным достижением Валерия в лондонской школе.

Читайте также: