Нетаньягу визнав причетність Ізраїлю до вибухів пейджерів у “Хезболли”

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час щотижневого засідання кабінету міністрів, вперше визнав причетність його країни до вибухів пейджерів і рацій у діячів “Хезболли”, які сталися у вересні цього року в Лівані. Тоді загинуло щонайменше 39 людей, сотні були поранені.

Про це повідомляє ізраїльське видання The Times of Israel.

“Операцію з використанням пейджерів і ліквідацію Насралли [тобто лідера “Хезболли Хасана Насралли] провели попри протидію вищих посадовців в оборонному відомстві і відповідальних за них в політичному ешелоні”, — заявив Нетаньягу.

У виданні зазначили, що ізраїльський прем’єр натякнув на нещодавно звільненого міністра оборони Йоава Галланта через "брак взаємної довіри".

Ізраїль публічно не взяв на себе відповідальність за напад на Хезболлу, у результаті якого 17 і 18 вересня було убито щонайменше 39 людей.

За даними Лівану, під час нападу було поранено ще близько 3000 осіб. Жертвами стали як цивільні особи, так і члени терористичної групи, серед поранених був посол Ірану в Лівані. Тижнем пізніше офіційний представник “Хезболли” повідомив, що угруповання втратило 1500 бійців через поранення, багато з них осліпли або їм відірвало руки.

Згодом різні засоби масової інформації повідомили, що ця атака була дуже складною операцією ізраїльської розвідки, яка розроблялася роками, під час якої “Хезболла” була введена в оману, щоб придбати скомпрометовані пристрої.

За вибухами послідувала серія ізраїльських авіаударів, які знищили більшу частину командної структури "Хезболли", включаючи Насраллу, після чого почалася обмежена наземна операція в південному Лівані з метою усунення безпосередніх загроз, які представляють терористичне угрупування для північних прикордонних громад Ізраїлю.

Нагадаємо, президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ заявляв, що його країна не причетна до інцидентів із вибухами пейджерів і рацій серед членів угруповання "Хезболла" у Лівані.

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