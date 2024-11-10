Нетаньяху признал причастность Израиля к взрывам пейджеров у "Хезболлы"

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху во время еженедельного заседания кабинета министров впервые признал причастность его страны к взрывам пейджеров и раций у деятелей "Хезболлы", которые произошли в сентябре этого года в Ливане. Тогда погибли по меньшей мере 39 человек, сотни были ранены.

Об этом сообщает израильское издание The Times of Israel.

"Операцию с использованием пейджеров и ликвидацию Насраллы [т.е. лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы] провели несмотря на противодействие высших должностных лиц в оборонном ведомстве и ответственных за них в политическом эшелоне", — заявил Нетаньяху.

В издании отметили, что израильский премьер намекнул на недавно уволенного министра обороны Йоава Галланта через "нехватку взаимного доверия".

Израиль публично не взял на себя ответственность за нападение на "Хезболлу", в результате которого 17 и 18 сентября было убито по меньшей мере 39 человек.

По данным Ливана, во время нападения были ранены еще около 3000 человек. Жертвами стали как гражданские, так и члены террористической группы, среди раненых был посол Ирана в Ливане. Неделей позже официальный представитель "Хезболлы" сообщил, что группировка потеряла 1500 бойцов из-за ранений, многие из них ослепли или им оторвало руки.

Впоследствии разные средства массовой информации сообщили, что эта атака была очень сложной операцией израильской разведки, которая разрабатывалась годами, во время которой "Хезболла" была введена в заблуждение, чтобы приобрести скомпрометированные устройства.

После взрывов последовала серия израильских авиаударов, уничтоживших большую часть командной структуры "Хезболлы", включая Насраллу, после чего началась ограниченная наземная операция в южном Ливане с целью устранения непосредственных угроз, представляющих террористическую группировку для северных пограничных общин Израиля.

Напомним, президент Израиля Ицхак Герцог заявлял, что его страна не имеет отношения к инцидентам со взрывами пейджеров и раций среди членов группировки "Хезболла" в Ливане.

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